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Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kültür Dairesi’ne kültür-sanat konularında danışma nitelikli kararlar üreten Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:15
Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık görev süresi dolan 18 üyenin yerine yeni isimler atandı.

2021-2023 döneminde Kültür Sanat Danışma Kurulu’nda yazarları Serkan Soyalan ile Şirin Zaimağaoğlu (yedek üyeler Hüseyin Bohça ve Çağın Zort); görsel sanatçıları Özhan Özatay ve Zehra Şonya (yedek üyeler Ayhatun Ateşin ve Özge Yücesoy); sahne (gösteri) sanatçılarını Meryem Uygar ve Özlem Özarı (yedek üyeler Süleyman Şakar ve Pembe Gaziler); müzik sanatçılarını Şifa Çolakoğlu ve Aytaç Çağın (yedek üyeler Süley Özden ve Gülçin Arabulucu); araştırmacıları Kani Kanol ve Şevket Öznur (yedek üyeler Mustafa K. Kasapoğlu ve Nurperi Özgener); halkbilim derneklerini Ali Katipoğlu (yedek üye Öcal Erten); kültür sanat derneklerini Refik Hazır ve Hanife Demir (yedek üyeler İsmihan Yorgancı ve Faik Arçay); üniversiteleri Yücel Yazgın ve Şenol Özdevrim (yedek üye Heran Mirillo) temsil edecek.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ise kurula Serhat Kozoğlu, Süley Özden ve Mehmet Aldemir’i atadı.

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Son Güncelleme: 07.07.2021 10:50
Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Danışma Kurulu
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