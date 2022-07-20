Kültür Derneği'nden 20 Temmuz Mesajı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz'un, Kıbrıs Türk halkının tarihten gelen ve varoluş mücadelesi ile koruduğu egemenliğini sonsuza dek sürdüreceğinin sarsılmayacak temellerinin atıldığı, bağımsızlığının, gerçek özgürlüğünün ve asla sarsılmayacak güvenliğinin sağlandığı 48. yıl dönümünün yaşandığı 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın başladığı büyük gün olduğu kaydedildi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs’ta yaşadığımız toprakları Türk halkına vatan yapan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin koşullarını ve sınırlarını yaratan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor, halen hayatta bulunan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz.

Kıbrıs Türk halkının var oluş savaşını zafere ulaştıran TMT mensuplarına, kahraman Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Muharip Gazilerimize şükranlarımızı sunar, halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarız.”