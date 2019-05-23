banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
84596
ALTIN
252.758
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7518
EURO
6.8177
Suç makinesi 7 ay hapis cezası adı
SUÇ MAKİNESİ 7 AY HAPİS...
Akacan 13 Haziran'da itham edilecek
AKACAN 13 HAZİRAN'DA İTHAM EDİLECEK
Kaçaklar mahkmeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKMEYE ÇIKARILDI
Serdarlı’da yangın
SERDARLI’DA YANGIN
banner307

Kültür Dairesi’nin 'Masal Günleri'nin son etkinliği Cumartesi günü

Kültür Dairesi’nin 'Masal Günleri'nin son etkinliği Cumartesi günü

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:25
Kültür Dairesi’nin 'Masal Günleri'nin son etkinliği Cumartesi günü

Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ve on beş günde bir cumartesi günleri Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yer alan “Masal Günleri”nin son etkinliği 25 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, halka açık ve ücretsiz olarak yapılan etkinlik çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamak ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmak hedefiyle gerçekleştiriliyor.

banner317
Okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocukların velileri ile birlikte katıldığı etkinlik, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Sanatçısı Suzan Polat’ın aktif masal anlatımı ile saat 10.30’da başlayacak. 

Etkinlik çocukların yaratıcılıklarını pekiştirmek amacıyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılacak “Minik Eller Seramik Yapıyor” etkinliği ve Emine Özlüses’le birlikte yapılacak taş boyama etkinliği ile saat 12.30’a kadar devam edecek.

Cumartesi günü, Kültür Dairesi’nin Masal Günleri’ne katılım gösteren çocukların etkinlik süresince yaptıkları resimler arasından yapılacak bir seçkiden oluşturulacak bir de sergi açılacak.


 

Son Güncelleme: 23.05.2019 14:29
Anahtar Kelimeler:
Kktc Kültür Dairesi Masal Günleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
UKÜ’de İnşaat Mühendisliği haftası kapsamında seminerler gerçekleştirildi
UKÜ’de İnşaat Mühendisliği haftası kapsamında seminerler gerçekleştirildi
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Suç makinesi 7 ay hapis cezası adı
Suç makinesi 7 ay hapis cezası adı
Dr. Küçük Bulvarı üzerine monte edilen trafik ışıklarını ihlal tespit kameraları yarın devreye girecek
Dr. Küçük Bulvarı üzerine monte edilen trafik ışıklarını ihlal tespit kameraları yarın devreye girecek
Yarın 4  saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 4  saatlik elektrik kesintisi var
Girne - Esentepe Anayolunda yol tamir çalışmaları yapıldığından polis sürücüleri uyardı
Girne - Esentepe Anayolunda yol tamir çalışmaları yapıldığından polis sürücüleri uyardı
Avrupa Günü Vesilesiyle Cumartesi Etkinlik Düzenleniyor
Avrupa Günü Vesilesiyle Cumartesi Etkinlik Düzenleniyor
Kaçaklar mahkmeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkmeye çıkarıldı
Polisden sürücülerin dikkatine
Polisden sürücülerin dikkatine

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim