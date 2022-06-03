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Kültür Dairesine bağlı kütüphaneler sanatçıları, öğrenciler ve okurlarla buluşturdu

03 Haziran 2022 Cuma 09:54
Kültür Dairesine bağlı kütüphaneler sanatçıları, öğrenciler ve okurlarla buluşturdu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphaneler, dün, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin ilkine ev sahipliği yaparak sanatı ve sanatçıları bölgelere taşıdı.

Kültür Dairesi tarafından kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi hedefiyle düzenlediği halka açık sohbet buluşmaları, ülke sanatçılarını, öğrenciler ve okurlar ile buluşturdu.

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Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin ilk konukları Lefkoşa Milli Kütüphane’de öğretmen, şair ve yazar Mehmet Kansu, Girne Halk Kütüphanesi’nde yazar Ünver Alibey, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde müzisyen Kurultay Akbay, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde yazar Ahmet Şimşek, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde tiyatro sanatçısı ve yazar Suzan Polat, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde sinema ve tiyatro Oyuncusu Ruhsan Ankay Kısa, İskele Halk Kütüphanesi’nde şair ve köşe yazarı Bedia Balses, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde şair Fatih Yalıner olurken, Erenköy Halk Kütüphanesi’ndeki sohbet buluşmasının konuğu ise araştırmacı yazar Nurperi Özgener oldu.

Etkinliği, Lefkoşa’da Dokuz Eylül İlkokulu öğrencileri, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Namık Kemal Lisesinden bir grup öğrenci, İskele Halk Kütüphanesi’nde Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Erenköy Halk Kütüphanesi’nin Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda gerçekleştirdiği sohbet buluşmasını da Yeni Erenköy İlkokulu öğrencilerinin yanı sıra tüm bölgelerdeki okurlar ve sanatseverler izledi.

İki haftada bir perşembe günleri farklı konuklarla devam edecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin ikincisi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak.          

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