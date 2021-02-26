Kültür Dairesi, Müzisyenlere destek için girişim başlattı

Kültür Dairesi, pandemi sürecinde toplu olarak bulunulan yerlerin tedbir amaçlı kapanması sonucunda sanatlarını icra edemeyen müzisyenlere destek olmayı hedefleyerek bir çalışma başlattı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre; Kültür Dairesi dairenin web sayfası olan www.kktckulturdairesi.com adresinden “Hayatını, sanatını icra ederek kazanıp, başka bir geliri bulunmayan ve pandemi süresince çalışamadığı için, gelirsiz kalan müzisyenlere yönelik” bir duyuru yayınladı.

Müzisyenlerin duyurunun ekinde yer alan formu doldurarak Kültür Dairesi’nin e-posta adresi olan [email protected] adresine başvuruda bulunmaları istendi.



Duyuruda, müzisyenlerin bu formu en geç 15 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerektiği de belirtildi.



