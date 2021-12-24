Kültür Dairesi, Mustafa Serdengeçti için taziye mesajı yayımladı

Kültür Dairesi taziye mesajında, Kıbrıs Türk halk danslarının kayıt altına alınmasında, uygulanmasında ve yaygınlaştırılmasında büyük emekleri olan Mustafa Serdengeçti’ye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve folklor camiasına da başsağlığı diledi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Halk Sanatları Derneği’nin kurucularından ve şeref üyesi Mustafa Serdengeçti’nin “Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış” başlıklı makalesi HASDER’in Halkbilimi Dergisi 1. sayısında yer almıştı.

