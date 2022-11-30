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Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı ziyaret etti

30 Kasım 2022 Çarşamba 17:16
Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı ziyaret etti

Başbakan Yarımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) ilk kez konser verdiği 28 Kasım 2015 tarihini kutlamak amacıyla CSO’yu ziyaret etti.

 

Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre,  Zaimağaoğlu, CSO’nun kurulmasını KKTC’nin Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çıkmakta attığı en büyük adımlardan biri olarak nitelendirerek, CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı ile Orkestra Şefi Ali Hoca’ya özel  anı plaketi takdim etti.

 

-Zaimağaoğlu: “KKTC CSO ülkemiz sanatının çıtasını çok yukarılara taşıdı”  

 

Şirin Zaimağaoğlu, CSO’nun ülkenin kısıtlı imkanları içerisinde yürütmeye çalıştığı özverili çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi.

 

Zaimağaoğlu, CSO’nun, ülkede senfoni müziği yapılmasını ve bu sayede ülkenin adının çağdaş ülkelerle birlikte anılmasını sağladığını vurgulayarak CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı ile Orkestra Şefi Ali Hoca’yı tebrik etti.

 

CSO’nun konserleriyle, ülke sanatının çıtasını çok yukarılara taşıdığını ifade eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak CSO ile birlikte sanatsal projeler geliştirmek ve uygulamak istediklerini bildirdi.

 

-Kofalı: “Kültür Dairesi ile birlikte güzel işlere imza atmaktan memnuniyet duyarız”


Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun, CSO’nun varlığına ve çalışmalarına verdiği önemi ziyareti ve zarif hediyesiyle görünür kılmasından onur duyduklarını ifade eden Mustafa Kofalı, Kültür Dairesi ile birlikte güzel işlere imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

 

Tüm dünyada yaşanan korona salgını döneminin, sahne sanatlarını ve müzik dünyasını özellikle de müzisyenlerin bir arada çalıştığı senfoni orkestralarını derinden yaraladığına dikkat çeken Kofalı, bu dönemi Cumhurbaşkanlığı’nın sayesinde mümkün olan en az zararla atlattıklarını bildirdi.

 

Kofalı, CSO’nun ilk konserini verdiği 28 Kasım 2015 tarihinden bu yana ülkede konuk ettiği uluslararası tanınmış şeflerin ve müzisyenlerin programlarında KKTC’nin adının yer almasını sağladığını ve bu sayede ülkenin müzik alanında tanınmasına da katkıda bulunduğunu vurguladı. 

 

-Kültür Dairesi ile CSO ilk kez İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde Oda Müziği konserleri düzenliyor

 

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun ziyarette yaptığı iş birliği teklifini değerlendiren CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı, Kültür Dairesi’nin uhdesindeki İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde, Kültür Dairesi iş birliği ile oda müziği konserleri verebileceklerini ifade etti.

 

Zaimağaoğlu da iki kurumun ilk kez iş birliği yapmasına vesile olmaktan ve bu vesileyle Kültür Dairesi olarak CSO’nun çalışmalarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyacaklarını belirtti.

 

Zaimağaoğlu ve Kofalı, CSO’nun hazırlayacağı konser takvimini en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşmak için heyecan duyduklarını ifade ettiler.

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