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Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat sanatçıların Dünya Sanat Gününü kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat basına gönderdiği yazılı bir mesaj ile tüm sanatçıların Dünya Sanat Gününü kutladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:01
Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat sanatçıların Dünya Sanat Gününü kutladı
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Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, 2012 yılından başlayarak tüm dünyada Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. 15 Nisan Dünya Sanat Günü (World Art Day, WAD), Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam’ın, Uluslararası Sanat Derneği'nin (International Associations of Art, IAA)  2011 yılında Meksika'da yer alan genel kurulunda Türkiye temsilcisi olarak yaptığı önerisinin kabul görmesi sonrasında kutlanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi önlemleri nedeniyle herhangi bir etkinlik gerçekleştirilemeyen Dünya Sanat Günü’nü kutlamak amacıyla Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat bir mesaj yayınladı.

Akpolat mesajında, “Sanata ve sanatçıya verilen değerin bir göstergesi olarak birçok önemli etkinliğin gerçekleştirildiği bu günü ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi, pandemi nedeniyle bu yıl da buruk bir şekilde kutluyoruz” dedi. Akpolat, fiilen birçok sanatsal faaliyetin gerçekleştirilemediği bu ortamda yeni ve teknolojik gelişmeler sayesinde dijital birçok aktivitenin de kültür sanat yaşamında yer aldığını görmenin kendilerini biraz olsun umutlandırmakta ve mutlu etmekte olduğunu ifade etti.

Akpolat, Dünya Sanat Gününde tüm sanatseverleri kultursanat.mebnet.net adresinden KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu’nu ziyaret etmeye davet etti

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat tüm sanatseverleri Dünya Sanat Gününü kultursanat.mebnet.net adresinden KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu’nu ziyaret ederek kutlamaya davet etti. Akpolat, “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu”nun, KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Kültür Dairesi’nin koleksiyonunda yer alan, 1934 yılından günümüze kadar tarihlenmiş, 400’ü aşkın resimden oluştuğunu bildirdi. Akpolat mesajında, “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu”nun, KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kültür Dairesi’nin ortak projesi olarak uzun ve zorlu bir çalışma sonrasında hayata geçirildiğini ve kultursanat.mebnet.net adresinden tüm sanatçıların ve sanatseverlerin hizmetine sunulduğunu da hatırlattı.  

Kültür Dairesi pandemi sürecinde 28 kitap ve 81 kültür sanat etkinliğine destek verdi

 “Kültür Dairesi olarak bizler de insanların topluca bulunacağı etkinlikler yerine farklı alanlarda icraatlarımızı sürdürmeye ve kültür sanatın her alanına katkı koymaya çalıştık.” diyen Akpolat, bu süreçte 28 kitabın gerek basımına katkı verdiklerini, gerekse satın alma yöntemiyle desteklediklerini bildirdi. Orta okul ve lise öğrencilerine yönelik Masal Derleme Yarışması düzenlediklerini hatırlatan Akpolat, derneklerin sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirebilecekleri aktiviteleri için de Güzel Sanatlarla ilgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 81 projeye katkı yaptıklarını belirtti.

Bu zorlu süreçte, mümkün olduğunca tüm sanatçı ve sanatsal faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulan Akpolat “Tüm sanatçıların ve sanatseverlerin Dünya Sanat Günü’nü kutlar daha güzel ve sağlıklı yarınlar dilerim.” diyerek mesajını sonlandırdı.

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