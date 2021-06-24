Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Sadiye Destur için taziye mesajı yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Sadiye Destur’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiklerini ifade ederek, Sadiye Destur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Kıbrıs Türk halk dansları camiasına başsağlığı diledi. Çok kısa bir süre önce Sadiye Destur’un Kıbrıs halk kıyafetleri hakkında hazırladığı “Kültür Hammalı” isimli kitabını Kültür Dairesi olarak bastırdıklarını bildiren Akpolat, Destur’un vefatından önce kitabını basmış olduklarından ötürü de gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

1943 Lefkoşa doğumlu olan Sadiye Destur’un terziliğe 12 yaşında başladığı bilgisini veren Kültür Dairesi Müdürü Akpolat, 1970’li yılların başında Kıbrıs Türk halk oyunlarını ilk kez sahneleyen ekibin ilk kıyafetlerini de Sadiye Destur’un diktiğini kaydetti. Destur’un, kıyafet dikmekle kalmadığını, üzerlerindeki desenleri de işlediğini, orijinal kıyafetlerden, gravürlerden desenler çıkardığını ve fabrikasyon kıyafet üretimine karşı olduğunu vurgulayan Kültür Dairesi Müdürü Akpolat mesajında, “Sadiye Destur’un kaybı ile Kıbrıs halk kıyafetleri öksüz kaldı ama Kültür Dairesi olarak biz Kıbrıs Türk halk dansları camiası ile birlikte bu kıyafetleri sahipsiz bırakmayacağız, rahat uyu mekanın cennet olsun Sadiye Hanım.” dedi.