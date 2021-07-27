Kültür Dairesi, Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nu kutladı

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, yapıtlarıyla uluslararası alanda büyük başarılara imza atan filmin yönetmenliğini yapan Doğuş Özokutan ve ana yapımcılığını üstlenen Vasvi Çiftçioğlu’nu telefon ederek kutladı.

Akpolat, “‘Olağan Denemeler’, ‘Kısmet’ ve ‘Teslimat’ isimli yapıtlarıyla başarıdan başarıya koşarak gurur vesilemiz olan yönetmenlerimiz Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nu kutlar, Kültür Dairesi olarak ana sponsoru olduğumuz ‘Teslimat’ filminin Elche Uluslararası Bağımsız Film Festivali’nde birincilik ödülüne layık görülmesinden onur duyduğumuzu bildiririm” dedi.

Akpolat konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, ülke sanatının tüm alanlarda gelişim göstermesi ve özellikle de ülkede yeni gelişen sinema sanatına ve sanatçısına destek olabilmek adına Kültür Dairesi olarak bütçe imkanları dahilinde katkı koyduklarını söyledi.



Kültür Dairesi’nin, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında, başarılı yönetmenler Özokutan ve Çiftçioğlu’nun imzasını taşıyan; 2017 yılında Gönendere Kültür ve Sanat Derneği’nin projesi olarak sunulan “Çobanın Günlüğü” isimli kurmaca belgesel filmi ile 2018 yılında Vadili Kültür Sanat Derneği’nin projesi olarak sunulan “Mucize” isimli kısa animasyon filmlerine de katkı verdiğini de anımsatan Akpolat, Daire’nin imkanlar dahilinde tüm sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçılara destek olmaya devam edeceğini de kaydetti.



