Kukla sulak alanda, flamengo misinaya takıldı

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), Kukla sulak alanda bir flamengonun misinaya takılarak öldüğünü duyurdu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüye tepki yağarken, Kukla sulak alanda balık avının yasaklanması gerektiğine vurgu yapıldı.

"BALIKÇILARIN BEL SEVİYESİNE KADAR SUYA GİRDİĞİ KAYDEDİLDİ"

Açıklamada, birçok yerli ve turist tarafından keyifle ziyaret edilen huzurlu kuş gözlem alanının balıkçılık adına kötü imaj yaratan balıkçıların merkezi haline geldiği ifade edildi.

Defalarca balıkçıların bel seviyesine kadar suya girdiği ve kuşları geri dönülmez şekilde rahatsız ettiği görüldüğü ve kaydedildiği belirtilen açıklamada, çuvallara doldurulup yasadışı olarak satılan bu sazanlar hem insan sağlığı için tehlike oluşturmakta hem de bu ülkenin gerçek balıkçılarını ekmeğinden ettiği de vurgulandı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kuş gözlem kulübelerimiz balık tutma platformu olarak kullanılıyor. Tüm alan ve yakın çevresi çöplükle o kadar kirletildi ki, bizler bölgeye ziyaretçi getirmekten utanıyoruz!

Kuşkor kuş gözlem kulübelerin birinden geceleyin kurulan kancalı misinaya takılan ve adanın bir simgesi olan bu ölü flamingo görüntüsü, durumun ciddiyetini anlatmasına yetiyor.

Yeter artık! Kukla sulak alanında balık avının yasaklanmasının zamanı geldi."