Kuir Kıbrıs Stajyer Arıyor

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI. Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında, staj programı uygulanacak.
Kuir Kıbrıs Derneği’nde uygulanacak staj programına, derneği tanıyan, tanımak isteyen ve zaman yönetimi, insan ilişkileri gibi ofis yönetimi alanlarında ilgili herkesin başvurabileceği belirtildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, staj programına başvurmak isteyenlerin Motivasyon Mektubu ve CV’lerini queercyprus@gmail.com adlı e-mail adresine en geç 22 Temmuz saat 18.00’e kadar göndermesi gerekiyor.
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