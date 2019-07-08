Kuir Kıbrıs Stajyer Arıyor

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI. Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında, staj programı uygulanacak.

Kuir Kıbrıs Derneği’nde uygulanacak staj programına, derneği tanıyan, tanımak isteyen ve zaman yönetimi, insan ilişkileri gibi ofis yönetimi alanlarında ilgili herkesin başvurabileceği belirtildi.

Staj programı süresince stajyerler dernek çalışanlarını desteklemek, yürütülen proje faaliyetlerinde aktif rol almak, fon geliştirme faaliyetlerinde yer almak, haber bülteni hazırlamak, iletişimden sorumlu ekiple iş birliği içerisinde çalışmak ayrıca raporlama çalışmalarına destek vermek gibi sorumlulukların yanında farklı alanlarda dernek çalışmalarına katkıda bulunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, staj programına başvurmak isteyenlerin Motivasyon Mektubu ve CV’lerini queercyprus@gmail.com adlı e-mail adresine en geç 22 Temmuz saat 18.00’e kadar göndermesi gerekiyor.

(FEZ/GÜL) FOTOĞRAFLI