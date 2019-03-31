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Kuir Kıbrıs Derneği Kapasite Geliştirme Etkinliği Gerçekleşti

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen ilk kapasite geliştirme eğitimi “Renklerin Çeşitliliği” projesi Kuir aktivistlerine yönelik ilk gerçekleştirildi.

Kuir Kıbrıs Derneği Kapasite Geliştirme Etkinliği Gerçekleşti

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen ilk kapasite geliştirme eğitimi “Renklerin Çeşitliliği” projesi Kuir aktivistlerine yönelik ilk gerçekleştirildi.

31 Mart 2019 Pazar 07:16
Kuir Kıbrıs Derneği Kapasite Geliştirme Etkinliği Gerçekleşti

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen ilk kapasite geliştirme eğitimi “Renklerin Çeşitliliği” projesi Kuir aktivistlerine yönelik ilk gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre,  geçen aralık ayında başlatılan ve 3 yıl sürecek proje ile  Kuzey  Kıbrıs’ta  LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı engellemek hedefleniyor.

Açıklamada, proje kapsamında, Kuir Kıbrıs Derneği’nin kapasitesini geliştirmeye yönelik on adet etkinlik düzenlenmesinin planlandığı, eğitimlerin, Kuir Kıbrıs üyelerine ve üye olmak isteyenlere açık olacağı belirtİldi.

 “Renklerin Çeşitliliği” projesinin ilk  kapasite geliştirme etkinliği olan Fon Geliştirme eğitiminin, Fon Geliştirme ve İletişim Uzmanı Cemil Hafız tarafından verildiği kaydedildi.

Eğitimde bireysel fon geliştirmeden kurumsal fon geliştirmeye, strateji aktivite planlamasına ve değerlendirilmesine dair birçok teorik bilgiler aktarıldı. 

Yapılan grup çalışması sonucunda Kuir Kıbrıs Derneği için bir yıllık fon geliştirme stratejisi oluşturuldu.

Kuir Kıbrıs geliştirilen stratejiyi dernek aktivitelerini gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşabilmek adına kaynak yaratmak ve sürdürülebilir aktivizm için kullanacak.

Kuir Kıbrıs aktivisti ve Proje Koordinatörü Erman Dolmacı, fon geliştirme eğitiminin toplumsal önyargılardan dolayı kaynak bulmakta zorlanan Kuir Kıbrıs’ın öz kaynaklarını yaratmak ve ayaklarının üstünde durarak sürdürülebilir bir mücadele vermek adına çok faydalı olduğunu belirtti.

Dolmacı, Cemil Hafız’ın desteği ile oluşturulan strateji planının ise ihtiyaca göre revize edileceğini vurguladı.

 Eğitim Kuir Kıbrıs aktivistlerine katılım sertifikalarının verilmesi ile sonlandı.

(HUR/YIL)

 

 

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