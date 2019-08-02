Kuir Kıbrıs Derneği “hayat” Projesini Tanıttı

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTI+’lar (Hayat)” başlıklı yeni proje düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, sloganı “Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs için!” olan projeyle “Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine” katkı sağlamak amaçlanıyor. Mayıs 2019’da başlayan “Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi” 2 buçuk yıl sürecek.

HAYAT Projesi Koordinatörü Doğukan Gümüşatam, toplantıda yaptığı konuşmada, LGBTİ+ mücadelesinde kritik olan konuların altını çizdi ve 2008 yılında oluşturulan derneğin faaliyetleri nedeniyle LGBTİ+ haklarının kademeli olarak daha fazla kabul görmeye başladığına değindi.

Gümüşatam, “Sömürüden Özgür LGBTI+ (HAYAT)’’Projesinin 2 buçuk yıl süreceğini ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Gümüşatam, Projenin ayrıca LGBTİ+’ların cinsel sömürüye dair farkındalığının artmasını hedefleyerek, insan ticareti karşıtı etkin ve koordineli mücadeleyi desteklemek yanında potansiyel LGBTİ+ mağdurları ve risk altındakilerin haklara erişimini geliştirmeyi hedeflemekte olduğunu aktardı.

Gümüşatam, proje kapsamında düzenlenecek etkinlikleri şöyle sıraladı:

“Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİ+ seks işçilerinin durumunu haritalandırma, haritalandırma çalışmasının raporunun basım ve yayımı; LGBTİ+ ve insan ticareti konusunda bilgilendirme oturumları; Türkiye’de gerçekleşecek uzman odak toplantıya katılım: LGBTİ+ mağdurlar için koordineli mücadele savunuculuğu; 'dayanışma hattı' gönüllüleri için eğitimler; akran işçiden işçiye sosyal yardım aktiviteleri; var olan sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması; LGBTİ+ mağdurlara potansiyel insan ticareti mağdurlarına ve mağdur olma riski altında olanlara sosyal yardım hizmetleri sağlamak”

(FEZ/ÖK)

