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Kuir Kıbrıs reklam panosuna saldırıyı kınadı

Kuir Kıbrıs Derneği, “Benim Hakkım” kampanyası kapsamındaki reklam panosuna saldırı yapıldığını belirterek saldırıyı kınadı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:05
Kuir Kıbrıs reklam panosuna saldırıyı kınadı

Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, geçtiğimiz ay başlatılan “Benim Hakkım” adlı bilinçlendirme kampanyası kapsamında İskele’de yer alan ilan panosunun saldırıya uğradığı kaydedildi

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Açıklamada, “Çeşitliliklerimizle toplumsal barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir geleceğin yaratılmasında önemli bir adım olan bu tarz farkındalık artırma kampanyalarının sabote edilmesi kabul edilebilir değildir.” denildi.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 12:00
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