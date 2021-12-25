Kuir Kıbrıs reklam panosuna saldırıyı kınadı

Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, geçtiğimiz ay başlatılan “Benim Hakkım” adlı bilinçlendirme kampanyası kapsamında İskele’de yer alan ilan panosunun saldırıya uğradığı kaydedildi

Açıklamada, “Çeşitliliklerimizle toplumsal barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir geleceğin yaratılmasında önemli bir adım olan bu tarz farkındalık artırma kampanyalarının sabote edilmesi kabul edilebilir değildir.” denildi.