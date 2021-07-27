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Kuir Kıbrıs Derneği’nin HIV-AIDS ile ilgili bilgilendirici kitapçığı çevrimiçi olarak yayında

Kuir Kıbrıs Derneği'nin KAOS GL iş birliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında yayımlanan “HIV-AIDS” ile ilgili bilgilendirici kitapçığın daha kolay ulaşılabilir olması için internet sayfasından yayınlandığı belirtildi.

27 Temmuz 2021 Salı 09:30
Kuir Kıbrıs Derneği’nin HIV-AIDS ile ilgili bilgilendirici kitapçığı çevrimiçi olarak yayında

Dernekten yapılan açıklamaya göre, “Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs” sloganıyla yola çıkan Hayat Projesi, ülkede insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+’ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar”, “Dayanışma Hattı” ve “HIV & AIDS” alanlarında üç farklı bilgilendirici kitapçığını ve seks işçiliği üzerine el kitapçığını yayınlayan Derneğin, Kovid-19’un ardından bu yayınları web sitesinde çevrim içi olarak kullanıma sunduğu belirtildi. Dernek, 2021 yılı başında sunduğu “Dayanışma Hattı” ve “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” bilgilendirici kitapçıklarından sonra bugün de “HIV-AIDS” hakkındaki bilgilendirici kitapçığını çevrim içi kullanıma sundu.

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“Kuir Kıbrıs Derneği olarak, uzun yıllardır Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve ötesindeki tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğine sahip kişilerin ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişimi için mücadele etmekteyiz” denilen açıklamada, HIV-AIDS konularında çalışmalar sürdüren Pozitif Düşün İnisiyatifi ile birlikte HIV-AIDS bilgilendirici kitapçığını hazırlandıkları belirtildi. Kitapçık, HIV-AIDS ile ilgili genel bilgiler, bulaş ve korunma yöntemleri ve HIV ile yaşamak ile alakalı tedavi, damga, ayrımcılık, akıl sağlığı ve ‘Belirlenemeyen=Bulaştırılamayan’ gibi konular hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

Bilgilendirici kitapçığa https://www.queercyprus.org/tr/kuir-kibris-derneginin-hiv-aids-ile-ilgili-bilgilendirici-kitapcigini-cevrimici-yayinda/ adresinden ulaşılabiliyor.

Daha detaylı bilgi için, haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatlerinde +90 (542) 858 58 47 telefon numarasından dayanışma hattının aranabileceği de kaydedildi.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 09:48
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