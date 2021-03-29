Kuir Kıbrıs Derneği’nden bağış kampanyası

Kuir Kıbrıs Derneği yaptığı açıklamada, bağışta bulunmak isteyenler için SMS ve banka bilgilerini paylaştı.

Buna göre, SMS bağışı yapmak isteyenlerin “KKTCELL 10 TL için ABONE KUIR10, 30 TL için ABONE KUIR30 veya 50TL için ABONE KUIR50 yazarak 4271’e” ve “VODAFONE 10 TL için ABONE KUIR 10, 30 TL için ABONE KUIR 30 veya 50TL için ABONE KUIR 50 yazarak 4271’e” SMS göndermesi gerektiği duyuruldu.

Banka aracılığı ile bağış yapmak isteyenler için ise bildirilen hesap numaraları şöyle:

İş Bankası: TL: TR54 0006 4000 0016 8130 0344 89 €: TR16 0006 4000 0026 8130 0405 03



Koop Bank: TL UBAN: CT47 1360 9417 0000 0001 0032 9201

Creditwest Bank: TL UBAN: CT22 1360 9417 0000 0001 0013 7882

Öte yandan Dernek, online bağış için QR kod da paylaştı.

