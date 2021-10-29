Kuir Kıbrıs Derneği Sosyokrasi Eğitimi düzenledi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamındaki Sosyokrasi eğitimi, çevrim içi olarak gerçekleşti.

2017’den beri faaliyet gösteren Kuir Kıbrıs Derneği’nin çalışmalarını kendi iç dinamikleri olan tematik gruplarla yürüttüğü ve Kuir Kıbrıs aktivistleri, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimi için verdikleri mücadeleyi daha da verimli hale getirmek ve sosyokrasi ilkelerini tekrardan gözden geçirip daha doğru şekilde uygulayabilmek amacıyla bu eğitimi düzenlediği kaydedildi.

“Sosyokrasinin etkenleri ve alanları” başlıklarının incelemesiyle başlayan eğitimde sosyokrasideki temel ilkeler, yetki kullanımı ve özerklik konuları incelendi ve Kuir Kıbrıs’ın temel çalışma prensipleri özelinde sosyokrasiye dair pratikler tartışıldı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, herkesin katılımının sağlandığı, sosyokrasi temellerine dayanan, bir yapının kurulması ve sürdürülebilmesinin önemli olduğunu, bu nedenle eğitimler sayesinde herkesin sosyokrasiye dair bilgilerini güncelleyip dernek işleyişini tekrardan gözden geçirme fırsatı bulduğunu söyledi.