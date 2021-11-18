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Kuir Kıbrıs Derneği projelerinin kapanış etkinliği yapıldı

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından son üç yıl boyunca Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat” ve “Renklerin Çeşitliliği” ile ILGA-EU tarafından finanse edilen “Birlikte Daha Güçlü” projelerinin kapanış etkinliği dün yapıldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 10:30
Kuir Kıbrıs Derneği projelerinin kapanış etkinliği yapıldı

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00’da çevrim içi olarak yapılan etkinlik, açılış konuşmaları ile başladı ve Drag Show gösterisi ile devam etti. Drag Show gösterimi ardından projeler boyunca elde edilen deneyimler paylaşıldı ve katılımcılar söz alarak Kuir Kıbrıs hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

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Etkinlikte, projeler kapsamında, “LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu”,  “Yasal Boşluk Analizi”, “LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması”, “Yıllık Medya Takip”, “LGBTİ+’lara Yönelik Tutum Anketi” ve “LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri” olmak üzere yapılan çeşitli araştırmalar, derneğin son üç yıl boyunca yaptığı çalışmalar ile geleceğe dair yapılması gerekenler konuşuldu.

Açıklamada, “Etkinlikte ayrıca, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son 14 yıldır cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği sebebiyle hak ihlallerine maruz kalan lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) toplum içinde eşit hak ve özgürlüklere sahip olmalarını sağlamak için yürüttüğü projeler ile kazanılan deneyimlerin, Kuir Kıbrıs Derneği'ni daha ileriye götürdüğü ve mücadelenin daha güçlü bir şekilde devam edeceği bir kez daha vurgulandı” ifadelerine de yer verildi.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 12:00
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