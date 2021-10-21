Kuir Kıbrıs Derneği PGM Adli Şube Müdürü'nü ziyaret etti

Kuir Kıbrıs Derneğinden yapılan açıklamada, derneğin geçen ay yapmış olduğu basın açıklamasında “Ceza Yasası kapsamında suç sayılan nefret söyleminin toplumda yaygın bir şekilde yapılmasından dolayı polise şikayette bulundukları halde polisin bu suçu önlemek ve cezai yaptırım uygulama konusunda yetersiz kaldığını belirttiği” anımsatılarak, konunun takipçisi olmaya devam edilip PGM Adli Şube Müdürlüğü’nden görüşme talep edildiği ve bu talebin PGM Adli Şube Müdürü Aziz Nizamoğlu tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Kuir Kıbrıs aktivistleri Erman Dolmacı, Ziba Sertbay ve Avukat Öncel Polili, Nizamoğlu’na dernek hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra Mayıs 2021’de Onur Yürüyüşü’ne yönelik toplu halde sosyal medya paylaşımları altında yapılan nefret söylemi içerikli yorumlarla ilgili şikayet ve endişelerini dile getirdiler.

Bunun yanı sıra Kuir Kıbrıs aktivistleri polisin LGBTİ+ kapsayıcı olabilmesi adına eğitim başta olmak üzere yapılabilecekleri çalışmaları ve LGBTİ+’lara yönelik işlenen suçların önlenmesi için ortak hareket edebileceklerini belirtti.

Görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.