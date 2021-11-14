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Kuir Kıbrıs Derneği, Ombudsman Emine Dizdarlı ile görüştü

Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı ile toplantı gerçekleştirdi.

14 Kasım 2021 Pazar 11:00
Kuir Kıbrıs Derneği, Ombudsman Emine Dizdarlı ile görüştü

Toplantıya Kuir Kıbrıs’tan, Derviş Taşkıranlar, İbrahim Ray, Ziba Sertbay, Erman Dolmacı ve Çise Özverel katıldı.

Kuir Kıbrıs aktivisti İbrahim Ray, yapılan araştırmanın sonuçlarının aile içinden, eğitime, istihdama katılımdan, destek mekanizmalarına kadar birçok alanda hak ihlalleri ve yasal eksiklerin olduğunu ortaya çıkarttığını ifade etti.

İş yerlerinde de LGBTİ+’ların mobbing ve hak ihlalleri yaşadıklarını aktaran Ray, bu nedenle istifaya zorlanan ve göç etmeyi düşünen birçok kişinin olduğunu belirtti.

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Araştırmalara katılanların ayrımcılık ve şiddette maruz kalmalarından kaynaklı göç etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna ise %50’sinin “katıldığını“ aktaran Ray, “Bunların büyük bir çoğunluğu doktora mezunu kişiler. Beyin göçü söz konusu burada” dedi.

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüştam ise “Şiddete uğrayanların sadece %23’ü polise gidiyor. Devlete ve kamu kuruluşlarına dair güvensizlik söz konusu… Özellikle polis için denetleme ve farkındalık mekanizmaları olmadığından karşılık şikayetler karşılık görmüyor. Devletin kendi eliyle mağdurlaştığı bir topluluk LGBTİ+’lar” dedi.

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı ise, yaptıkları tüm araştırmaların birbirini teyit eden çalışmalar olduğunu kaydederek LGBTİ+’ların sosyal-ekonomik ve yasal durumlarına dair genel bir tablonun ortaya çıktığını ifade etti. Yerel mevzuat ile uluslararası mevzuatı da karşılaştıklarını anlatan Dolmacı, bu alanda karşılarına çıkan uyumsuzlukları aktardı.

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Son Güncelleme: 14.11.2021 13:23
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