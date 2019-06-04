Kuir Kıbrıs Derneği Kızılyürek’i kutladı

Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Dostu Avrupa Parlamentosu Aday Taahhütnamesi”ni imzalayan Niyazi Kızılyürek'i, 2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini kazandığı için kutladı.

Dernekten yapılan açıklamada, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri çerçevesinde Kuir Kıbrıs Derneği’nin, “Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimleri adaylarına yönelik taahhütname imzalama çağrısı yaptığı” anımsatıldı.

“Dernek kurucu üyelerinden, AKEL adayı Niyazi Kızılyürek tarafından bu çağrının olumlu karşılık bulduğunu ve imzalandığını” belirten dernek, Niyazi Kızılyürek’e Avrupa Parlamentosu’ndaki çalışmalarında başarılar diledi.



Bu süreçte taahhütnamede belirtilen maddelerin takipçisi olacağını belirten dernek, Niyazi Kızılyürek ile işbirliği yapma ve LGBTİ+ mücadelesini AP’de duyurma konusundaki isteğini dile getirdi.