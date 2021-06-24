banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şükran
Şükran
Yerli ve milli aşı çok önemlidir çünkü…
Yerli ve milli aşı çok...
Hastane ve camilerin elektrikleri başka ülkelerde kesiliyor mu!
Hastane ve camilerin elektrikleri başka...
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
banner376

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile yerel buluşma gerçekleştirdi

Kuir Kıbrıs Derneği, “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında, yerel örgütlenmelerin artırılmasına yönelik dördüncü yerel buluşmasını “Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu” ile gerçekleştirdi.

24 Haziran 2021 Perşembe 12:50
Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile yerel buluşma gerçekleştirdi
banner337

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje kapsamındaki buluşma, salı günü, “lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+) tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için” hayata geçirildi.
LGBTİ+ mücadelesinin her alanda sürdürülebilmesi, adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması için düzenlenen yerel buluşmada ilk olarak, Kuir Kıbrıs hakkında kısa bir sunum yapıldı. 

banner341
Ardından Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu’nun yeni kurulan LGBTİ+  komitesi tanıtımı yapıldı. Tanışma sonrası gençlerin okullarda ve çevrelerinde karşılaştıkları sorunlara ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair sohbet edildi. Son olarak iki örgütün kesişen noktalarına, nasıl kaynaşabileceklerine ve nasıl işbirlikleri içerisine girebileceği tartışıldı.
Kuir Kıbrıs Derneği adına bu buluşmada yer alan Erman Dolmacı, verimli geçen bu sohbet için katılan herkese teşekkür ettiğini ve okullarda yaşanan “ayrımcılık, ötekileştirme ve zorbalığın” son bulması için başta okul yönetimi olmak üzere tüm eğitim sistemi çalışanlarının sorumlu olduğunu kaydederek, her öğrencinin ayrımcılığa uğramadan eğitime erişme hakkının sağlanması gerektiğini belirtti.
 

banner360
Son Güncelleme: 24.06.2021 14:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vasiyetnameler ve Veraset (değişiklik) yasa önerisi Meclis’e sevk edildi
Vasiyetnameler ve Veraset (değişiklik) yasa önerisi Meclis’e sevk edildi
Gürcafer'den Arıklı'nın açıklamalarına tepki
Gürcafer'den Arıklı'nın açıklamalarına tepki
Büyükoğlu: “Çalışanların hakkını yedirmeyeceğimizi herkes görmüş oldu”
Büyükoğlu: “Çalışanların hakkını yedirmeyeceğimizi herkes görmüş oldu”
Maliye Bakanı Oğuz, KTSO yeni yönetimiyle görüştü
Maliye Bakanı Oğuz, KTSO yeni yönetimiyle görüştü
64’üncü dönem bedelli askerlik yoklaması, 5 Temmuz’da
64’üncü dönem bedelli askerlik yoklaması, 5 Temmuz’da
“Uygarlık Yaşamaktır” adlı kitap yayınlandı
“Uygarlık Yaşamaktır” adlı kitap yayınlandı
KITSAB: “Aşılanmaktan memnunuz, artık çalışmak istiyoruz”
KITSAB: “Aşılanmaktan memnunuz, artık çalışmak istiyoruz”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Yarın Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay resitaliyle sona eriyor
Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Yarın Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay resitaliyle sona eriyor
Memur-sen: “6 aylık enflasyon oranı çalışan ve emeklilerin Temmuz maaşına ilave edilmeli”
Memur-sen: “6 aylık enflasyon oranı çalışan ve emeklilerin Temmuz maaşına ilave edilmeli”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim