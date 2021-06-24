Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile yerel buluşma gerçekleştirdi

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje kapsamındaki buluşma, salı günü, “lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+) tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için” hayata geçirildi.

LGBTİ+ mücadelesinin her alanda sürdürülebilmesi, adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması için düzenlenen yerel buluşmada ilk olarak, Kuir Kıbrıs hakkında kısa bir sunum yapıldı.



Kuir Kıbrıs Derneği adına bu buluşmada yer alan Erman Dolmacı, verimli geçen bu sohbet için katılan herkese teşekkür ettiğini ve okullarda yaşanan “ayrımcılık, ötekileştirme ve zorbalığın” son bulması için başta okul yönetimi olmak üzere tüm eğitim sistemi çalışanlarının sorumlu olduğunu kaydederek, her öğrencinin ayrımcılığa uğramadan eğitime erişme hakkının sağlanması gerektiğini belirtti.

