Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Akkor ile görüştü

Dernekten verilen bilgiye göre, Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı, derneğin aktiviteleriyle ilgili bilgi paylaştı, son yıllarda LGBTİ+’lara dair veri toplamaya ve araştırmalar yapmaya odaklandıklarını aktardı. Dolmacı, bir süreden beridir medya taraması yaptıklarını ve basının dilinin toplumsal farkındalığı arttırma yönünde ne denli etkili olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Geleneksel basının bu yönde olumlu bir gelişme gösterdiğini fakat sosyal medya platformlarından çok fazla nefret söylemine maruz kaldıklarını kaydeden Dolmacı, “nefret söylemi suç olmasına rağmen polisin bunu yapanları yakalamak için adım atmadığı” eleştirisinde bulundu. Dolmacı, Ayrımcılığı yasaklayan genel bir yasaya da ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kuir Kıbrıs aktvisti Ziba Sertbay da, derneğin düzenli olarak hazırladığı Medya Takip Raporu’nun verilerini aktardı. Sertbay, bazı gazetelere odaklanarak, gazetelerde çıkan olumlu-olumsuz haberler ve basın bildirilerini taradıklarını ifade etti.

2015’ten önce basın açıklamalarının bile yayınlanmadığını veya LGBTİ+ konularının öncelik yapılmadığını hatırlatan Sertbay, bu durumun son 6 yıldır değiştiğini ve medyada farkındalığın arttığını kaydetti.



Sertbay, “Fark ettik ki basın bildirisi ve olumlu haberler gün geçtikçe artıyor, zaman geçtikçe olumsuz haberler de azalıyor” dedi.Sertbay, olumlu haberlerin büyük bir kısmının Türkiye ve dünyadan haberler olduğunu da tespit ettiklerini belirterek, bu alanda yerel kaynaklardan daha fazla haberin üretilmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.