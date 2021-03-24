Kuir Kıbrıs Derneği: “İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz”

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, KKTC iç hukukunun da parçası olan İstanbul Sözleşmesi’nin, hem cis-hetero kadınlar için hem de lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseksler (LGBTİ+) için büyük önem arz ettiği kaydedilerek, bu sözleşmenin toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi ve kapsamlı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için işlev gördüğüne ve taraf olan devletlere kapsamlı sorumluluklar getirdiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin “yasa dışı” bir yöntemle İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesinin ardından TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir” açıklamasının, hem insan haklarına aykırı hem de ayrımcı, ötekileştirici bir söylem olduğuna işaret edildi.

340’ın üzerinde kadın ve LGBTİ+ örgütün ortak platformu olan EŞİK’in çağrısının selamlandığı belirtilen açıklamada, Türkiye’deki tüm siyasi partilere toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele etme çağrısında bulunuldu.