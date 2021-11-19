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Kuir Kıbrıs Derneği, Halkın Partisi milletvekilleriyle görüştü

Kuir Kıbrıs Derneği, "hak savunuculuğu görüşmeleri" kapsamında Halkın Partisi milletvekilleri ile görüştü.

19 Kasım 2021 Cuma 12:00
Kuir Kıbrıs Derneği, Halkın Partisi milletvekilleriyle görüştü

Dernekten verilen bilgiye göre, görüşmeye Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Roger ve Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

Toplantıya Kuir Kıbrıs’tan ise, Derviş Taşkıranlar, Doğukan Gümüşatam, Ömür Ray, Erman Dolmacı ve  Faika Deniz Paşa katıldı.

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, LGBTİ+’ların ekonomik durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Gümüşatam, araştırmalarına göre LGBTİ+’ların %49.3’ünün açlık sınırı, %92.8’inin ise yoksulluk sınırı altında yaşadıklarını tespit ettiklerini belirterek, ekonomik olarak en kırılgan kesimler arasında yer alan translara yönelik yapılan devlet katkısının engelli statüsünde yapıldığını ve bunun utanç duyulacak bir uygulama olduğunu kaydetti.

Gümüşatam, ihtiyaçlı LGBTİ+’lara yönelik farklı sosyal destek programlarının uygulanması gerektiğini ifade ederek, verilen sosyal yardım ile de geçinmenin mümkün olmadığını, kamusal bir destek mekanizmasının eksikliğine dikkat çekti. 

Toplantıda konuşan Kuir Kıbrıs aktivisti Derviş Taşkıranlar da,  çocuk yaştan itibaren aile ve sosyal destek mekanizmalarını kaybeden LGBTİ+’ların onları insan ticaretinin potansiyel mağdurları ve hedef kitlesi haline getirdiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 19.11.2021 13:31
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