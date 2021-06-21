Kuir Kıbrıs Derneği, dördüncü yerel buluşmasını gerçekleştiriyor

Buluşma, yarın saat 19.00’da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+) mücadelesinin sadece Lefkoşa ve Mağusa merkezli değil, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sürdürülebilmesi ve adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması için Avrupa Birliği finansmanlı proje kapsamında yerel buluşmalar gerçekleştiriliyor.

Buluşmaların ilki Mesarya’da, ikincisi Güzelyurt’ta, üçüncüsü İskele’de gerçekleştirilmesinin ardından, dördüncüsü çeşitli bölgelerde yaşayan gençlerin oluşturduğu Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile yapılacak.

Dernek, buluşmada Kuir Kıbrıs’ın genel işleyişi hakkında kısa bir sunum sonrasında, Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu’nun yeni kurulan LGBTİ+ alt komitesi tanıtımının olacağı, ardından da iki örgütün nasıl kaynaşabileceği, nasıl işbirlikleri içerisine girebileceğinin tartışılacağını kaydetti.