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Kuir Kıbrıs Derneği, CTP’li yetkililerle görüştü

Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüştü.

18 Kasım 2021 Perşembe 12:00
Kuir Kıbrıs Derneği, CTP’li yetkililerle görüştü

Toplantıya, Kuir Kıbrıs’tan, Derviş Taşkıranlar, Doğukan Gümüşatam, Ömür Ray, Ziba Sertbay ve Faika Deniz Paşa katılırken, CTP’den Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü temsilcileri, Çağın Özsoy, Enver Tekiner, Tülay Sönmez, Simge Okburan, Hülya Demirel Akbil, Çiçek Göçkün Bayramoğlu ve Özay Kalyoncu hazır bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ raporlarının içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

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“EKONOMİK KRİZ LGBTI+’LARI ÇOK DAHA ŞİDDETLİ ETKİLİYOR”

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, ekonomik krizin toplum içindeki “kırılgan” kesimlerden biri olan LGBTI+’ları “orantısız ve çok daha şiddetli” bir şekilde etkilediğini, LGBTI+ bireylerin aile ve sosyal baskıdan dolayı açılamadıklarını, toplumda LGBTI+ bireylere karşı hoşgörü olmadığını, LGBTI+’ların şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldığını aktararak, Kuir Kıbrıs olarak yaptıkları çeşitli araştırmalarda bu konularda elde ettikleri tespitleri ve bulguları paylaştı.

Kuir Kıbrıs aktivisti Ömür Ray, istihdama katılım süreçlerinde yaşanan sıkıntıları aktarırken, dernek aktivisti Faika Deniz Paşa ise, translarla ilgili cinsiyet değiştirme operasyonlarının zorunlu kılındığına dikkat çekti.

Faika Deniz Paşa görüşmede, siyasi partilerin artık bu konuları önceliği haline getirmesi gerektiğini ifade ederek, “Partilerden biz talep etmeden bu hassasiyetleri göstermesini bekliyoruz. Her türlü katkıyı biz sunmaya hazırız” dedi.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 13:32
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