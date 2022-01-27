Kuir Kıbrıs Derneği, ceza yasası değişikliğinin yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınladı

Yayınlanan mesajda, söz konusu değişikliklere atıfta bulunularak “Yasal değişiklik ile LGBTİ+’ların eşit ve özgür bir yaşam arayışında çok önemli bir başlangıç yapıldı” denildi.

Derneğin, üç yıl önce LGBTİ+’lara yönelik uygulanan “sistematik” ötekileştirme, önyargı ve nefretin ortaya konması için araştırmalar başlattığı kaydedilen mesajda, “Bu hak ihlallerinin giderilmesi için hem topluma hem de yasa yapıcılara düşen görevler ortaya çıkmıştır” dedi.

Derneğin ayrıca toplumun LGBTİ+ hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve ayrımcılığın her alanında engellenmesi konularında çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, “Ancak yaşadığımız coğrafyada insan hakları ihlalleri konusunda daha kat edecek çok yolumuz var. 27 Ocak 2014, sadece bir başlangıçtı. Yapılan araştırmalar ile birlikte hem yasal hem toplum nezdinde LGBTİ+’lara karşı olan bilgi eksikliklerin giderilmesi ve yasal düzenlenmelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.



