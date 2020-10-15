Kuir Kıbrıs Derneği, Çevrimiçi Kuir Çeşitlilik Konferansı düzenliyor

Konferans, 28 Kasım Cumartesi 10:00 ve 15:00 saatleri arasında, webinar olarak gerçekleşecek.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, “Kuir Çeşitlilik Konferansı: Kıbrıs’ta LGBTİ+ Mücadelesi” başlıklı webinar, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve ötesindeki herkesin (LGBTİ+) insan haklarına erişiminin ve ayrımcılığın son bulmasının önemine vurgu yapacak. Webinar’da Türkiye ve Kıbrıs’tan birçok konuşmacının yer alacağı dört oturumda gerçekleşecek.

Oturum başlıkları sırasıyla; “Kuir Kıbrıs Yayınları”, “LGBTİ+ Sağlığı”, “LGBTİ+ Hukuk” ve “LGBTİ+ Eğitim” olacak.



Ayrıca iki içecek ve bir öğlen yemeği olacak şekilde verilecek aralarda evinize izaz ikram çağırabileceğiniz kuponlar webinar esnasında dağıtılacak. www.queercyprus.org adresinden kayıt yapılabiliyor.



