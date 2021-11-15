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Kuir Kıbrıs Derneği, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti

Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında Çalışma Bakanı Koral Çağman ile görüşme gerçekleştirdi. Çalışma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Kuir Kıbrıs’tan, Derviş Taşkıranlar, Doğukan Gümüşatam, Çise Özverel ve Erman Dolmacı katıldı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:15
Kuir Kıbrıs Derneği, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti

Toplantıda özellikle LGBTİ+’ların çalışma alanında ve istihdama katılımda yaşadıkları hak ihlalleri, sıkıntılar ve ekonomik durumları konuşuldu.

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, yaptıkları çalışmalarda, LGBTİ+’ların ekonomik ve çalışma yaşamındaki durumlarıyla ilgili tespit ettikleri rakamları paylaştı.

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Çalışma yasalarında LGBTİ+ları koruyucu maddelerin yer almadığını da söyleyen Gümüşatam,  “Bire bir iş sözleşmelerinde - görüşmelerinde LGBTİ+’lar ayrımcılığa uğruyorlar. İş vermiyorlar veya dışlıyorlar. Uygulanan baskı ve psikolojik şiddetten kaynaklı istifa etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Kuir Kıbrıs aktivistleri ayrıca LGBTİ+’ların şiddete maruz kaldıklarını da ifade ederek, bu alanda sosyal hizmetlerin yetersiz kaldığını, güvenilir mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 15.11.2021 11:35
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