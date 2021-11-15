Kuir Kıbrıs Derneği, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti

Toplantıda özellikle LGBTİ+’ların çalışma alanında ve istihdama katılımda yaşadıkları hak ihlalleri, sıkıntılar ve ekonomik durumları konuşuldu.

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, yaptıkları çalışmalarda, LGBTİ+’ların ekonomik ve çalışma yaşamındaki durumlarıyla ilgili tespit ettikleri rakamları paylaştı.

Çalışma yasalarında LGBTİ+ları koruyucu maddelerin yer almadığını da söyleyen Gümüşatam,dedi.

Kuir Kıbrıs aktivistleri ayrıca LGBTİ+’ların şiddete maruz kaldıklarını da ifade ederek, bu alanda sosyal hizmetlerin yetersiz kaldığını, güvenilir mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.