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Kuir Kıbrıs Derneği bilgilendirme broşürleri yayınlandı

Kuir Kıbrıs Derneği’nin bilgilendirici broşürleri,  Derneğin çevrimiçi sitesi, kuirkibris.org’ta yayınlandı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 11:00
Kuir Kıbrıs Derneği bilgilendirme broşürleri yayınlandı
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Dernekten verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi, “Dayanışma Hattı” ile ilgili bilgilendirici kitapçık, derneğin web sitesinde çevrimiçi yayınlayarak daha erişilebilir hale getirildi.

Dayanışma Hattı, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve artıların (LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularına, eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik vb. alanlardaki soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır. Projeleri kapsamında ücretsiz olarak sağlanan psikososyal, hukuki ve sosyal hizmet servisleri hakkında bilgi de edinilebilir.

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Son Güncelleme: 17.02.2021 12:45
Anahtar Kelimeler:
Kuir Kıbrıs Derneği Bilgilendirme Broşürleri
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