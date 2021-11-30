Kuir Kıbrıs Derneği, Basın-sen yetkilileri ile görüştü

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Basın-Sen’den Serkan Soyalan, İrfan Gündüzler, Ali Kurtoğlu ve Çağdaş Öğüç’ün, Kuir Kıbrıs’tan ise Derviş Taşkıranlar, Ziba Sertbay ve Doğukan Gümüşatam’ın katıldığı görüşmede, Medya İzleme Raporu’nun yanı sıra Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı diğer raporlar da paylaşıldı.

SERTBAY: “İYİLEŞME VAR”

Kuir Kıbrıs aktivisti Ziba Sertbay, 2015’ten beridir düzenli olarak hazırladıkları Medya Takip Raporu’nda 5 spesifik gazeteyi incelediklerini aktararak, bu gazetelerde basın bildirilerinin, pozitif ve negatif içerikli haberlerin yer aldığını kaydetti.

Bu gazetelerde basın bildirilerinin, pozitif ve negatif içerikli haberlerin yer aldığını kaydeden Sertbay, “Basın açıklamalarımız çıkıyor. Bu bizim için önemli bir şey. 2015’ten önce basın bildirileri bile girmiyordu. Daha önemli konular olduğu söylenerek, bizim haberlerimize yer verilmiyordu. Geçtiğimiz süreçte basında LGBTİ+ temsiliyetinin artması yönünde ciddi bir iyileşme var” dedi.

GÜMÜŞATAM: “LGBTİ+’LARDA CİDDİ BİR GÜVENSİZLİK VAR”

Kuir Kıbrıs’tan Doğukan Gümüşatam, LGBTİ+’larda ciddi bir güvensizlik olduğunu ifade ederek, “Yıllardır devlet eliyle şiddete maruz bırakılan ve görmezden gelinen bir kesimden söz ediyoruz. Doğal olarak gazetecilere de güvenmiyorlar. Bu noktada bu güveni kazanmak ve kurmak üzerinden gitmesi gerekir bu ilişkinin. Belki gizlilik sözleşmeleri yaparak bu ilişkiyi kurabiliriz. İş birlikleri çok önemli. Biz bu verilerin herkes içinde yayılmasını istiyoruz. Elimizdeki verilere durumun ne olduğunu gösteriyor. Biz herhangi bir iş birliğine açığız” dedi.

ÖĞÜÇ: “KAYNAĞA ULAŞMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ.”

BASIN-SEN temsilcisi Çağdaş Öğüç, yerelden haber üretme konusunda kaynak sıkıntısı yaşadıklarını söyleyerek, bu durumun gazetecilik etiği açısından sıkıntı yarattığını ifade etti. Öğüç bu noktada kaynaklara ulaşmak için Kuir Kıbrıs ile işbirlikleri yapılabileceğini söyledi.

SOYALAN: “İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN AÇIĞIZ”

BASIN-SEN’den Serkan Soyalan ise, bu konulara her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, haberleri direkt derneğin gönderdiği basın açıklamalarından kullanmaya çalıştıklarını ve daha geniş katılımlı neler yapılabileceğini düşünebileceklerini, iş birliği yapabileceklerini kaydetti.