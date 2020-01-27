Kuir Kıbrıs'dan Ceza Yasası’nın değişiminin 6. yılı dolayısıyla mesaj

Konuyla ilgili Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamada “Yapılan değişikliklere rağmen yıllar içinde Kuir Kıbrıs Derneği olarak yaptığımız gözlemlere göre değişen yasa maddeleri nefret söylemini cezalandırmada yetersiz kalmaktadır” denildi.
Şu sıralar, KKTC Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin, Ceza Yasası’ndaki “Nefret Söylemi”yle ilgili değişiklikleri görüştüğü belirtilen açıklamada, “Komite’de, Kuir Kıbrıs Derneği olarak bizlere de yer verilmesini önemsemekte ve Komite’nin attığı adımları yakından takip etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.
Konuyla ilgili Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamada “Yapılan değişikliklere rağmen yıllar içinde Kuir Kıbrıs Derneği olarak yaptığımız gözlemlere göre değişen yasa maddeleri nefret söylemini cezalandırmada yetersiz kalmaktadır” denildi.