Kuir Kıbrıs, CTP milletvekilleriyle görüştü

“LGBTİ+’LAR İNSAN TİCARETİNİN GÖRÜNMEZ MAĞDURLARI”

Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmelerinin ilkini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleriyle yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, toplantıda Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı “LGBTİ+’lar Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu”, yasal boşluk analizi, “LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması” ve “LGBTİ+’ların İstihdama Erişiminin Haritalandırılması” raporlarının içeriği aktarıldı.

Çevrimiçi olarak yapılan toplantıda CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Doğuş Derya, Armağan Candan, Biray Hamzaoğulları, Salahi Şahiner ve Erkut Şahali katılırken, Kuir Kıbrıs’tan Doğukan Gümüşatam, Derviş Taşkıranlar, İbrahim Ray ve Erman Dolmacı yer aldı.

HARİTALANDIRMA ÇALIŞMALARINA DAİR BULGULAR PAYLAŞILDI

Dernek yetkililerinden Doğukan Gümüşatam, toplantıda aktarılanlar hakkında bilgi vererek, 192 kişi arasında yapılan Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+’ların Mevcut Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırma Çalışması’nda, LGBTİ+’ların yüz yüze geldikleri hak ihlalleri, şiddet ve dışlanmadan dolayı insan ticareti mağduru olmaya itildiklerinin görüldüğünü kaydetti.



Gümüşatam, “LGBTİ+’lar dünyanın her köşesinde insan ticaretinin görünmez mağdurlarıdırlar. Kıbrıs’ın kuzeyinde de LGBTİ+’ların toplum içinde yaşadığı hak ihlalleri birebir insanları insan ticareti mağduru olmaya itiyor. Özellikle transların ev içinde şiddet görmesi, eğitim hayatına katılamaması, iş bulamaması büyük bir sıkıntı. Bu koşullardan dolayı insan ticareti anlamında mağdur olmaya itiliyorlar” ifadelerini kullandı.RAY: İŞ ORTAMI: HER 4 TRANSTAN 3’Ü DIŞLANIYORToplantıda söz alan aktivisti İbrahim Ray ise yaptıkları araştırmalardan çıkan sonucun LGBTİ+’ların eğitim süreçlerinden itibaren başlayan kurumsal bir dışlanma mekanizması olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Ray, her 4 trastan 3’ünün kendilerine sunulan iş imkanlarının eşit olmadığını ifade ederek, “Yine her 4 transtan 3’ü başvurduğu işlerden kimliklerinden dolayı reddedilmektedir. İş deneyimi olan bir trans iş yerinde 8 yıldır çalışmasına rağmen açılmasıyla birlikte işten atılabiliyor. LGBTİ+’lar cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini gizlemek zorunda bırakılıyorlar. Bu da çok ağır bir yük” dedi.Aktivist Erman Dolmacı ise, toplumun LGBTİ+’lara yönelik tepkisini de ölçtüklerini kaydetti. Dolmacı, “Buna göre yaş arttıkça LGBTİ+’lara yönelik fobi de artıyor. Yine kırsal kesimlerde kent merkezlerine oranla LGBT+’lara yönelik fobi artış gösteriyor” ifadelerini kullandı.CTP milletvekillerin ise, hak ihlallerinin engellenmesi ve ihtiyaç duyulan adımların atılması konusunda ortak çalışmaya hazır olduklarını vurguladıkları belirtildi.