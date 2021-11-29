banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
banner405

Kuir Kıbrıs Aktivistleri, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ların ayrımcılık, şiddet ve dışlamadan dolayı okulu terk etmek zorunda kaldığını savundu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
Kuir Kıbrıs Aktivistleri, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü

Kuir Kıbrıs aktivistleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti. 

Dernekten verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Doğukan Gümüşatam, eğitim alanında yaptıkları araştırmalarda, LGBTİ+ların eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren ayrımcılık, şiddet ve dışlamaya maruz kaldığını, LGBTİ+larda üniversiteyi tamamlayanların yüzde 30, liseyi tamamlayanların yüzde 40 civarında, translarda lise mezuniyeti oranının yüzde 11 olduğunu belirtti.

Gümüşatam, “Okulların yönetim kadroları bu konuda yeterli değil. Üniversitelerde konferans için LGBTİ+ bir konuşmacı getirmek istediğimizde bile bizden temiz kağıdı istiyorlar, birçok sıkıntı çıkartıyorlar. LGBTİ+lara yönelik eşit bir uygulama söz konusu değil” dedi. 

Doğukan Gümüşatam, liselerde çok duyarlı ve kendisini geliştiren öğretmenlerin olduğunu fakat bunun tam tersinin de olduğunu iddia ederek hizmet için eğitimin önemine dikkat çekti. 

banner341
Okullardaki psikolojik danışmanların hem arttırılması gerektiğini savunan Gümüşatam, bazı psikolojik danışmanların çocukları cinsel yönelimlerinden dolayı ailelerine şikayet ettiğini iddia etti ve bunun kabul edilebilecek bir durum olmadığını kaydetti. 

OKULLARDA İSTİSMAR

Kuir Kıbrıs aktivisti Ömür Ray ise, “LGBTİ+lara dair istismar var. Birçok kez öğretmenler tarafından çocukların istismar edildiği, ailelerine şikayet edildiğini biliyoruz. Okullardaki hobofobik ve trasfobik şiddet ikliminden kaçabilmek için de okulu terk etmek zorunda kalıyorlar” dedi. 

Kuir Kıbrıs aktivisti Derviş Taşkıranlar ise LGBTİ+ların içinde bulundukları şiddet sarmalının daha fazla adım atılarak dağıtılabileceğini söyledi.


 

banner360
Son Güncelleme: 29.11.2021 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PGM-İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
PGM-İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
Erhürman: “Biz de döviz krizi yaşadık ama halkımızı ezdirmedik”
Erhürman: “Biz de döviz krizi yaşadık ama halkımızı ezdirmedik”
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
Acı haber
Acı haber
Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yapıldı
Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yapıldı
Partiler, aday belirleme çalışmalarına hız verdi
Partiler, aday belirleme çalışmalarına hız verdi
KTAMS Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi
KTAMS Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı
Yeni kararlar yürürlükte!
Yeni kararlar yürürlükte!
Tatar İstanbul’a gitti
Tatar İstanbul’a gitti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim