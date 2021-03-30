Kuir Kıbrıs, 17 Mayıs organizasyon komitesine katılım çağrısında bulundu

Dernek tarafından yayımlanan bildiride, 17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinselliğin, akıl hastalıkları listesinden çıkarıldığından beri her yıl bu günün kutlanıldığı belirtilerek, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesi olan, “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar” maddesi hatırlatıldı.

Özellikle bu sene pandemi nedeniyle LGBTİ+’lara yönelik ekonomik, psikolojik ve fiziksel ayrımcılıkların derinleştiğini, çeşitli ülkelerde İstanbul Sözleşmesi üzerinden LGBTİ+’ların hedef gösterilmesi gibi olaylarla baskılanmaya çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada, örgütlü ve örgütsüz, gönüllü herkese dayanışmanın her daim var olacağını ve sindirilemeyeceklerini gösterme çağrısı yapıldı.

“ANAYASAL HAKLARIMIZI İHLAL ETMEYE KALKANLARA, NEFRETE VE TÜM FOBİLERE İNAT: YAŞASIN HAYAT! “

17 Mayıs’ta çeşitli etkinlikler (paneller, konferanslar, atölye çalışmaları, tematik tartışmalar, dayanışma geceleri vb) düzenlemek amacıyla Komite’nin kurulacağını kaydedilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:





