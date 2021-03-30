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Kuir Kıbrıs, 17 Mayıs organizasyon komitesine katılım çağrısında bulundu

Kuir Kıbrıs Derneği, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü” için hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere kurulacak “17 Mayıs Organizasyon Komitesi”ne katılım çağrısında bulundu. 

30 Mart 2021 Salı 11:00
Kuir Kıbrıs, 17 Mayıs organizasyon komitesine katılım çağrısında bulundu
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Dernek tarafından yayımlanan bildiride, 17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinselliğin, akıl hastalıkları listesinden çıkarıldığından beri her yıl bu günün kutlanıldığı belirtilerek, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesi olan, “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar” maddesi hatırlatıldı.
Özellikle bu sene pandemi nedeniyle LGBTİ+’lara yönelik ekonomik, psikolojik ve fiziksel ayrımcılıkların derinleştiğini, çeşitli ülkelerde İstanbul Sözleşmesi üzerinden LGBTİ+’ların hedef gösterilmesi gibi olaylarla baskılanmaya çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada, örgütlü ve örgütsüz, gönüllü herkese dayanışmanın her daim var olacağını ve sindirilemeyeceklerini gösterme çağrısı yapıldı.

 “ANAYASAL HAKLARIMIZI İHLAL ETMEYE KALKANLARA, NEFRETE VE TÜM FOBİLERE İNAT: YAŞASIN HAYAT! “
17 Mayıs’ta çeşitli etkinlikler (paneller, konferanslar, atölye çalışmaları, tematik tartışmalar, dayanışma geceleri vb) düzenlemek amacıyla Komite’nin kurulacağını kaydedilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: 

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“Nefret, önyargı ve ayrımcılığın olmadığı hepimiz için daha eşit, özgür ve güvenli bir dünya için, Kendimizi özgürce ifade etmek, Kıbrıs’ta çeşitliliğimiz ile var oluşumuzun önemini hatırlamak/hatırlatmak ve son zamanlarda soldurtulmaya çalışılan renkleri canlandırıp daha da renklendirmek adına gelin buluşalım. Toplantı, 31 Mart Çarşamba 2021 Saat 18:00’de Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Katılım sağlamak isteyen tüm örgüt temsilcileri veya bağımsız kişilerin aşağıdaki linkten kayıt yaptırabilirler: bit.ly/17mayıs”

 

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Son Güncelleme: 30.03.2021 11:27
Anahtar Kelimeler:
Kuir Kıbrıs
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