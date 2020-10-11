Kudret Özersay oyunu kullandı

“AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 25 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eşi Aliye Ummanel ile oyunu kullanmaya gelen Özersay, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde maske ve eldiven ile oyunu kullanmasının ardından basına kısa bir açıklama yaptı.

“Aydınlık bir gelecek için bugün güzel bir başlangıç yapıyoruz” diyen Özersay, tüm halkı ülkenin geleceğine sahip çıkmaya, sandığa gitmeye davet etti.