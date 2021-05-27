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Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:45
Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
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CTP, UBP VE HP’Lİ BAZI MİLLETVEKİLLERİNCE HAZIRLANAN YASA ÖNERİSİ, VESAYETTE ANNE VE BABANIN EŞİTLENMESİ AMACINI TAŞIYOR

Bir grup milletvekilinin hazırlayıp Meclis’e sunduğu “Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Meclis Başkanlığı, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars’ın birlikte sunduğu yasa önerisiyle ilgili gerçek ve tüzel kişilerin yirmi gün içinde görüş ve önerilerini sunabileceğini duyurdu.

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Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesine göre öneri, 1936’da yapılan ve halen yürürlükte olan Fasıl 277 Küçükler ve Mahcurlar Vesayet Yasası’nın, küçüğün doğal vasisinin kim olacağı, kadn hakları ve çocuk hakları bakımından çağdaş ve eşitlikçi anlayışla düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

Yasanın 6'ncı maddesinde, babanın doğal vasi olduğu ve sadece babanın hayatta olmaması halinde annenin vasi olabileceğinin belirtildiği kaydedilen yasa önerisinin genel gerekçesinde, bu düzenlemenin kadın hakları ve bazı durumlarda da çocuk haklan bakımından sakıncalı olabildiği; Aile Yasası ile Meclis gündeminde bulunan Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’nin anne ve babaya müşterek velayet hakkı verdiği kaydediliyor.

Yasa önerisinin, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet Yasası'nın 6'ncı maddesindeki, katı ve babayı üstün kılan düzenlemenin, hem Aile Yasası ve Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’ne uyumlaştırılması hem de anne ve babayı eşit kılarak müşterek vasilik hakkı verecek şekilde değiştirilmesi ihtiyacıyla hazırlandığı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 27.05.2021 19:21
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