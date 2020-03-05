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Küçükkbaş Hayvan Başı Destek Ödemeleri Ve Süt Bedelleri Ödendi

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükkbaş hayvan başı destek ödemelerinin yapıldığını kaydetti. Bakanlık, süt bedellerinin de ödenmeye başladığını bildirdi.  

Küçükkbaş Hayvan Başı Destek Ödemeleri Ve Süt Bedelleri Ödendi

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükkbaş hayvan başı destek ödemelerinin yapıldığını kaydetti. Bakanlık, süt bedellerinin de ödenmeye başladığını bildirdi.  

05 Mart 2020 Perşembe 16:44
Küçükkbaş Hayvan Başı Destek Ödemeleri Ve Süt Bedelleri Ödendi
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Lefkoşa, 5 Mart 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükkbaş hayvan başı destek ödemelerinin yapıldığını kaydetti. Bakanlık, süt bedellerinin de ödenmeye başladığını bildirdi.  
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek Ödemeleri” için toplamda 3 bin 438 üreticiye, 244 bin 680 adet küçükbaş hayvan karşılığında 17 milyon 975 bin 252,50 TL’nin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldığı kaydedildi. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu ise, 16- 31 Ocak 2020 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 -  31 Ocak 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 684 üretici için toplam 17 milyon 357 bin 606,50 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin yüzde 90’lık kısmı bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı. 
ÇİÇEK HASTALIĞI TAZMİNATLARI DA ÖDENDİ

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Öte yandan Tarım Bakanlığı, Dipkarpaz köyünde çiçek hastalığı nedeni ile hayvanları ölen, aşı komplikasyonu sonucu ölen ve itlaf edilen küçükbaş hayvan üreticilerinin tazminatlarının da Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde ödendiğini duyurdu. 
Bakanlık, 22 üreticiye 291 küçükbaş hayvan için toplam 215 bin 200 TL tazminat ödendiğini kaydetti. 
Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı belirtilen açıklamada, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile genel tarım sigortası fonundan alabilecekleri belirtildi. 
(EMR/ÖK) 
 

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