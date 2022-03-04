Hayvancılık Dairesi küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları kapsamında Vadili’de “küçükbaş hayvancılıkta işletme verimliliğini etkileyen faktörler” konulu seminer verecek.
Küçükbaş hayvancılıkta işletme verimliliği
Hayvancılık Dairesi küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları kapsamında Vadili’de “küçükbaş hayvancılıkta işletme verimliliğini etkileyen faktörler” konulu seminer verecek.
04 Mart 2022 Cuma 14:15
Hayvancılık Dairesinden verilen bilgiye göre, seminer 7 Mart Pazartesi Vadili Belediyesi Kültür Evi’ndeyer alacak. Eğitim etkinliği saat 19:00’da başlayacak. Prof. Dr. Nazan Koluman Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliğini Etkileyen Faktörler konusunda bilgi verecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.