Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine arpa desteği

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede yaşanan kuraklık, dövizde yaşanan artış ve buna bağlı olarak yem hammaddelerinin fiyatındaki artıştan dolayı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere arpa desteği verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Buna göre, 1 ile 350 küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere, hayvan başına 30 kg; 351-700 küçükbaş hayvanı olanlara hayvan başına 23 kg; 701-1000 küçükbaş hayvanı olanlara ise hayvan başına 18 kg arpa desteği verilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklamada, ülkede yaşanan kuraklık, dövizdeki artış ve yem hammaddelerinin döviz cinsinden pahalı olması dolayısıyla hayvancılık sektörünün “zor bir dönemden” geçmekte olduğuna işaret edilerek, “Bakanlığımız üretimi ve üreticiyi zor durumda bırakmamak için hükümetimizle gerekli temaslarını yaparak, çalışmalarını tamamlamıştır” denildi.

“Hükümetin yaşanmakta olan sıkıntıları dikkate alarak, bunların giderilmesi için harekete geçtiği” ifade edilen açıklamada, “Bu doğrultuda, hayvan üreticilerimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve halkımızın tükettiği ürünler üzerinde ek pahalılık yaratılmaması amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimize aşağıda belirtilen şartlarda hibe arpa desteği verilmesi uygun bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve Veteriner Dairesi Haziran 2021 kayıtlarına göre (ekteki tabloda belirtilen rakamlara göre) hesaplanan hakedişlerin, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından üreticilere ulaştırılacağı kaydedildi.

Bakanlık, bu konudaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılacak duyuru ile üreticilerin bilgilendirileceğini ve hakedişlerini düzenli bir program çerçevesinde Toprak Ürünleri Kurumu’ndan temin etmelerinin sağlanacağını da bildirdi.