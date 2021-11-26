Küçükbaş hayvan üreticilerine hibe arpa verilecek

Bakanlar Kurulu, küçükbaş hayvan üreticisine 1 yaşından büyük damızlık hayvan miktarlarına göre hak ettiği hibe arpa miktarının verilmesine karar verdi.

Küçükbaş hayvan üreticilerine hibe arpa verilmesine ilişkin karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 1 yaşından büyük 1 ile 350 adet arası küçükbaş hayvanı olanlara 30 kilo, 351 ile 700 adet arası küçükbaş hayvanı olanlara 23 kilo ve 701 ile 1000 arası küçükbaş hayvanı olanlara ise 18 kilo hayvan başına arpa desteği verilecek.

Hibe arpa miktarları Toprak Ürünleri Kurumu tarafından verilecek, gerekli ödenek ise Maliye Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Corona Virüsü ile Mücadele Projesi" kaleminden karşılanacak.