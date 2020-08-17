banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
465.257
DOLAR
7.3761
STERLİN
9.7165
EURO
8.7462
Ankara’dan Tatar’a açık destek...
Ankara’dan Tatar’a açık destek...
Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda
Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda
Hayal kurmuyorum!
Hayal kurmuyorum!
Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak
Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak
banner355

Küçük’ten Rum Tarafının Kayıplarla İlgili “üç Eksenli Eylem” Planına Eleştiri

“DÜŞÜNDÜRÜCÜ… KİME VE NEYE HİZMET EDECEĞİ AÇIKLANMALI”

17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:09
Küçük’ten Rum Tarafının Kayıplarla İlgili “üç Eksenli Eylem” Planına Eleştiri
banner337
banner351

“DÜŞÜNDÜRÜCÜ… KİME VE NEYE HİZMET EDECEĞİ AÇIKLANMALI”

Lefkoşa, 17 Ağustos 20 (.): Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, Rum Yönetimi’nin kayıplar konusundaki 3 eksenli eylem planının düşündürücü olduğuna işaret ederek, bu eylemin kime ve neye hizmet edeceğinin açıklanmasını istedi.

Küçük, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne destek vermek için hiçbir plan açıklamazken, kayıplar konusuna siyaset bulaştırıp, nüfuzlu ülkelerin Türkiye’ye baskı yapılmasını isteyen Rum Yönetimi’nin kendi sorumluluğunu inkar ettiğini belirtti.

Gülden Plümer Küçük, TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusuna yanıtında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına İnsani Konular ve Dış Komiserliği’nin kayıplar konusundaki 3 eksenli eylem planını hayret ve şaşkınlıkla okuduğunu belirtti.

“NEREYE HİZMET EDECEK?”

Küçük, “Bu üç eksenli eylemde Eylül ayında Atina Yunanistan ve GKRY ve sadece Kıbrıslı Rum kayıp ailelerin katılacağı toplantı nereye hizmet etme amaçlıdır?  Nasıl kayıplar komitesine yardım edilecektir?” diye sordu.

Paşaköy kayıplarını bulmak amacıyla Gaziköy’de gerçekleştirilen kazılarla ulaşılan 80 kişiden 77’sinin kimliklendirildiğini, 2’sinin ise teknik nedenlerle kimliklendirme beklediğine işaret eden Küçük, “Bölgedeki kayıpların akıbetlerinin belirlendiği bu aşamada Paşaköy ile ilgili siyasi girişimle AP’yi devreye sokmak isteyen bu düşünce kayıplara siyaset karıştırmama kararına tamamen terstir” ifadesini kullandı.

banner341
“KENDİ SORUMLULUĞUNU İNKAR EDİYOR”

Gülden Küçük, Rum Yönetimi’nin, üçüncü eylem olarak nüfuzlu ülkelerin tek taraflı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne baskı yapılmasını istemesinin ise kendi sorumluluğunu inkar etmesi demek olduğunu belirtti.

Küçük, “Komiteye destek vermek için hiçbir plan açıklamadığı ise çok düşündürücü ve hayal kırıklığıdır” dedi.

“KAYIPLAR KONUSU KOMİTENİN SORUMLULUĞUNDA”

İki tarafın kayıplar konusunu, 1981’de alınan karar ve BM’nin desteğiyle Kayıp Şahıslar Komitesi’nin sorumluluğuna verdiğine işaret eden Küçük, bu sorumluluğun, iki toplumlu komiteye verilmesi, hem uluslararası arenalarda, hem de Güney Kıbrıs’taki mahkemelerde karara bağlandığını vurguladı.

“KOMİTE AKTİF VE BAŞARILI ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, şöyle devam etti:

“Kayıp Şahıslar Komitesi, bu sorumlulukla 2006 yılında Genel Kazı Kimliklendirme ve Kalıntıların İadesi Projesi ile kayıpların bulunması için aktif ve başarılı bir şekilde çalışmaları başlatmıştır. Bu proje ve tüm anlaşmalar her iki tarafın sorumluluk alması ve adada hem Kıbrıslı Türk, hem de Kıbrıslı Rum kayıpları olduğu gerçeğini kabul etmesiyle başlamıştır. Bu konuda başarılı olunması için iş birliğine, saygıya ve bilime dayalı iki toplumlu çalışılması gerektiği bilinci çalışmaların başarılı olmasını sağlamıştır.”

(FEZ/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar, “eğitimde uluslararası hedefleri olan öğrencilere kolaylık sağlıyoruz”
Akpınar, “eğitimde uluslararası hedefleri olan öğrencilere kolaylık sağlıyoruz”
Hava Durumu… Sıcaklık 36-39 Derece
Hava Durumu… Sıcaklık 36-39 Derece
Mdp: “ ’doğu Akdeniz’deki Gerginliğin Kktc’nin  değerini Arttırdığı’  yönündeki Beyanatlar  ancak ‘bezirgÂn Zihniyeti’ Olarak Açıklanabilir”
Mdp: “ ’doğu Akdeniz’deki Gerginliğin Kktc’nin  değerini Arttırdığı’  yönündeki Beyanatlar  ancak ‘bezirgÂn Zihniyeti’ Olarak Açıklanabilir”
DP Genel Başkanı Yardımcısı Tunalı hükümeti eleştirdi
DP Genel Başkanı Yardımcısı Tunalı hükümeti eleştirdi
Bkp: “doğu Akdeniz’deki Sorunlar, Uluslararası Hukuka Uygun, Diyalog Ve Görüşmelerle Çözülmeli”
Bkp: “doğu Akdeniz’deki Sorunlar, Uluslararası Hukuka Uygun, Diyalog Ve Görüşmelerle Çözülmeli”
Soysan: “Siyasi rant uğruna topluma kötülük yapanları affetmeyeceğız”
Soysan: “Siyasi rant uğruna topluma kötülük yapanları affetmeyeceğız”
Ombudsman Sağlık Bakanlığı’nın bazı kişilere ülkeye girişlerde PCR testi ayrıcalığı yaptığı iddiaları konusunda soruşturma yaptı
Ombudsman Sağlık Bakanlığı’nın bazı kişilere ülkeye girişlerde PCR testi ayrıcalığı yaptığı iddiaları konusunda soruşturma yaptı
Varoğlu: “Kan stokları ciddi anlamda düştü…”
Varoğlu: “Kan stokları ciddi anlamda düştü…”
Kooperatifler Birliği, Teşkilat Yasası’nda iki değişiklik öngören taslağı Kooperatif Şirketler Mukayyidi Dana’ya sundu
Kooperatifler Birliği, Teşkilat Yasası’nda iki değişiklik öngören taslağı Kooperatif Şirketler Mukayyidi Dana’ya sundu
Sevenlerini yasa boğdu
Sevenlerini yasa boğdu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim