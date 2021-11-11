banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı bugün Meclis'te görüşülecek
Hükümet programı görüşülecek
YÖDAK’ta taht kavgaları…
YÖDAK’ta taht kavgaları…
Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
Fırtınanın etkisindeyiz!
Lefkoşa – Güzelyurt bölünmüş anayolunda temizlik ve bakım çalışması yapılacak
Karayolları uyardı!
banner404

Küçük Meryem'in ölümüyle ilgili açıklama bugün yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta olan 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın ölümüyle ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını kaydetti.

11 Kasım 2021 Perşembe 09:30
Küçük Meryem'in ölümüyle ilgili açıklama bugün yapılacak

Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Sağlık Bakanı Pilli, Meryem Ceren Kırma’nın karın ağrısı ve ishal şikayetiyle önceki gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servise başvurduğunu, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine de Acil Durum Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Durumu kötüleşen Meryem Ceren Kırma’nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdiğini belirten Pilli, “8 yaşındaki bir çocuğu kaybettik. Bu ölüm ülkeyi sarstı, hepimiz çok üzgünüz” dedi.

banner341
Pilli, Kırma'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek konuyla ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını kaydetti.

KKTC’de ilk korona vakası saptandığı 10 Mart 2020’den bu yana KKTC’de Covid-19 nedeniyle kaybedilen toplam hasta sayısı 93’e yükseldi. KKTC’de Covid-19’un en genç kaybı 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma oldu. Kırma’nın Şehit Tuncer İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

banner360
Son Güncelleme: 11.11.2021 10:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın “Cumhuriyet Korteji” düzenlenecek
Yarın “Cumhuriyet Korteji” düzenlenecek
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi
Hükümet programı bugün Meclis'te görüşülecek
Hükümet programı bugün Meclis'te görüşülecek
Hava durumu
Hava durumu
YÖDAK’ta taht kavgaları…
YÖDAK’ta taht kavgaları…
Başbakan Sucuoğlu 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Sucuoğlu 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle mesaj yayımladı
Taçoy: “Siyasetteki kişiselleşmenin ortadan kalkması için karma oyun kaldırılması şart”
Taçoy: “Siyasetteki kişiselleşmenin ortadan kalkması için karma oyun kaldırılması şart”
Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi
Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Evren: “Yangınlar hemen hemen söndürüldü; soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek”
Evren: “Yangınlar hemen hemen söndürüldü; soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim