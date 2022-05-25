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Küçük: "Kürsü dokunulmazlığı üzerinden herkese küfür ve hakaret etme hakkınız yoktur"

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:33
Küçük: "Kürsü dokunulmazlığı üzerinden herkese küfür ve hakaret etme hakkınız yoktur"

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük  Meclis oturumunda yaşananlarla igili muhalefeti eleştirerek, kürsü dokunulmazlığı üzerinden  küfür ve hakaret etme hakkı olamayacağını belirtti.

Küçük yaptığı yazılı açıklamada, her fırsatta Meclis itibarından, demokrasiden ve anayasadan bahsedenlerin  halkın önünde Meclis İç Tüzüğünü hiçe saydıklarını öne sürdü

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Küçük Meclis İç Tüzüğünün 72 ve 73’üncü maddelerini sıralayarak, muhalefetin dokunulmazlık zırhı içinde kendisini kaybettiğini iddia etti.

İdeolejiler üzerinden eleştiri yapılabileceğini ancak  hakaret ve aşağılama yapılamayacağını vurgulayan Küçük, “Hiçbir vekil kendini ne üstün gösterebilir ne de başka bir vekili aşağılama girişimini yapma hakkına sahip değildir. Bu Kabul edilemez, halkın iradesi ile seçilenlere hakarettir ve şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Küçük,  partisini kastederek, siyasi olgunluk içinde ahlaki zırhı kürsü zırhının önünde tutarak halka verdikleri sözü yerine getirip, sağduyu ve kararlılıkla dik duruş sergileyeceklerini ifade etti.

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