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Küçük kıza otobüste taciz iddiası

Lefkoşa’da Minübüs Şöfürlüğü yapan zanlı H. Ö. 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 15:13
Küçük kıza otobüste taciz iddiası

Lefkoşa’da Minübüs Şöfürlüğü yapan zanlı H. Ö. 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlının, 16 yaşından küçük kız çocuğunun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacı ile alıkoyma, çocuğun cinsel istismarı, yasal vasiden kaçırma, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22.11.2022 tarihinde zanlının, Lefke’den Halasultan İlahiyat Koleji’nde okuyan öğrencileri getirdikten sonra saat 07.40 raddelerinde otobüs durağında olduğu sırada Hala sultan ilahiyat kolejinde öğrenci olan müştekiyi otobüslerin olduğu yerde gördüğü sırada müştekiye hitaben "ben kafeye gidiyorum seni de götüreyim mi?” diyerek kafeye götürme bahanesi ile kandırıp yasal vasisinden izinsiz kaçırdıktan sonra, yolda giderken yine müştekiye istersen seni gezdireyim dedikten sonra kullanımında bulunan minübüsü Lefkoşa’ya doğru kullanmaya devem ettiği sırada müştekinin elini tutup " pamuk gibi tenin var" diyerek 16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal ettikten sonra saçlarını okşayarak "ne güzel saçların var" deyip cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, meselenin aynı gün müştekinin olayı annesine anlatması ile ortaya çıktığını ve polise yansıdığını zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. 

Zanlının sözlü beyanlarının araştırılacağını, mesele ile ilgili alınacak birçok ifade ve incelenecek kameralar olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyen polis, tahkikatı salimen yürütebilmesi için zanlının ilk aşamada  2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

 Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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