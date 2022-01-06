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Küçük: “Kalem oynatan değil, kalemi üreten olmalıyız”

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Adayı Hasan Küçük “kalem oynatan değil, kalemi üreten olmalıyız” dedi.  

06 Ocak 2022 Perşembe 21:30
Küçük: “Kalem oynatan değil, kalemi üreten olmalıyız”

Katıldığı bir programda istikrar ve güvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Hasan Küçük “geleceğe sözümüz var” ifadelerini kullandı.  Canlı yayında muhalefete euroya geçiş konusunda karşılıklı tartışmaya hazır olduğunu belirten Küçük açıklamalarına şöyle devam etti;

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MUHALEFETLE CANLI YAYINDA TARTIŞMAYA HAZIRIM

“Oturup bu konuyu muhalefetle konuşalım. mesele yazı yazmak değildir. Çünkü bu kalem sizin olabilir ama kontrolü sizde değilse sen her şeyi yazarsın. Ama UBP olarak kalemi biz yapmak istiyoruz.Yeni UBP ve yeni siyasal anlayışta ekonomik varoluş manifestomuzda olduğu gibi bu kalemi biz üreteceğiz. Bu kalemi birine verip de bizim adımıza yazı yazdırmak istemiyoruz. Biz atalarımızın anıtlarının başına gittiğimiz de söz verdik şimdi tuttuk demek istiyoruz. İşte bu yüzden geleceğimize söz verdik. Geleceğe sözümüz olan çocuklarımıza, atalarımızın bize hediye etmiş olduğu Cumhuriyeti, biz de çocuklarımıza hediye edebilmek adına biz burada köprü görevindeyiz..”

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Son Güncelleme: 06.01.2022 23:14
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