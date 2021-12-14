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“Küçük gönüllerle benim dünyam" eğitimlerine katılan öğrencilere belgeleri verildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) iş birliğiyle düzenlenen eğitici, geliştirici, bilgi ve becerileri ortaya çıkaracak çok yönlü destek eğitimi “Küçük Gönüllerle Benim Dünyam”a katılan 30 öğrenciye belgeleri verildi.

14 Aralık 2021 Salı 12:45
“Küçük gönüllerle benim dünyam" eğitimlerine katılan öğrencilere belgeleri verildi

KİKEV’den yapılan açıklamaya göre,  24 Mart-30 Haziran tarihleri arasında, 7-9 yaş ve 10-14 yaş guruplarına yönelik online olarak 15 saat süren, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini, sosyal ve duygusal yönden kendilerini yeterli ve güvende hissedebilmelerini sağlama, iletişim becerilerini, farkındalık duygusunu geliştirebilme hedefiyle düzenlenen eğitim, KİKEV Sosyal İşler Komite üyesi, Okul Öncesi Öğretmeni Hülya Pirgalı tarafından verildi.

Eğitimlere katılan 30 öğrenciye katılım belgeleri düzenlenen törenle, Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ve KİKEV Başkanı Bahire Doğru tarafından takdim edildi.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, pandemide çocukların sosyal alandan uzaklaşarak geçirdikleri zor süreci keyif alabilecekleri verimli bir eğitim sürecine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Eğitimde kaynaştırmanın, özel çocuklarla normal gelişim gösteren çocuklarla geçirdikleri eğitim sürecinin önemli olduğunu söyleyen Doğru, “Küçük Gönüllerle Benim Dünyam” eğitimlerinde çocukların mutluluğunu, isteğini ve başarısını gözlemlediklerini belirtti.

Çocukların duygularını görsel, işitsel, yazıyla ifade fırsat bulduğunu kaydeden Bahire Doğru, “Çok güzel dönüşler alındı, çocukların proje geliştirme becerileri mükemmeldi” dedi.

Doğru, “Küçük Gönüllerle Benim Dünyam” eğitimlerine katılan çocuklara, eğitime katılmalarına fırsat veren ailelerine, Eğitmen Hülya Pirgalı’ya, desteklerinden dolayı Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’e teşekkür etti.

Belge takdim töreninde Pirgalı ile Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter de kısa birer konuşma yaptı.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 13:15
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