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Küçük esnafı BİTİRDİLER!

Pandemi döneminden olumsuz olarak en fazla etkilenen esnaf kesimi dün de elektriklerinin kesilmesi ile şok yaşadı…

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:41
Küçük esnafı BİTİRDİLER!
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Borçlarından dolayı elektrikleri kesilen çok sayıda esnaf medya kuruluşlarını arayarak yapılandırma beklerken şalterlerinin indirilmesini insafsızlık olarak nitelendirdiler.

KIBRIS MANŞET Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Levent Özadam bugünkü köşesinde kesintilere tepki göstererek esnafı kaderine terk eden devletin gücünün sadece küçük esnafa geçtiğini bunun da devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti…

“Dün esnaflarla sohbet ettik. Pandemi öncesi günde 200 ekmek satan küçük bir market şimdi günde 6 ekmek satıyorum diyor.

Elektriğini kesmişler. Hiç acımadan hem de…

Sadece onun da değil, komşularının da…

Butik, kebapçı ve daha nicesi…

Dün KIB-TEK ödeme noktası önündeki esnaf başı önünde utançla ve birbirlerinin yüzene bakamaz halde elektriğini açtırmak için çırpınıyormuş.

Bir market sahibi diyor ki; Biz sizden para istemiyoruz gölge etmeyin yeter.

Önümüzden çekilin, milyonluk işyerlerinin elektriği kesilmezken bizim gibi evinin dükkanının kirasını bile ödeyemeyenlerden ne istiyorsunuz?

İhaleleriniz, jeneratörleriniz, kabloyla elektriğiniz kavgalarınız ve yolsuzluklarınız size kalsın. Artık yeter düşün bu insanların yakasından.

Bu zor dönemde bari onları rahat bırakın…”

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